logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Gündem
Türkiye Lübnan halkının yanında

Türkiye Lübnan halkının yanında

04:004/10/2024, Cuma
G: 4/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. 3,5 saat süren toplantının ana gündemi İsrail saldırganlığı oldu. Toplantının ardından yayınlanan bildiride, Tel Aviv’in BM Genel Sekreteri’ni 'istenmeyen adam' ilan etmesi kınandı. Uluslararası topluma “İsrail’in katliamlarını durdurun” çağrısı yapılan bildiride Lübnan’a destek mesajı verildi: “Türkiye milleti ve devleti ile kardeş Lübnan halkının yanında.”

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, "İsrail'in insanlık dışı saldırıları karşısında, Türkiye'nin milleti ve devleti ile kardeş Lübnan halkının ve hükümetinin yanında olacağı teyit edilmiştir" ifadesine yer verildi. MGK, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplantı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen ve 3 buçuk saat süren MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride, terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulduğu belirtildi. Suriye'de ihtilafın, bölge ile Suriye halkının menfaati ve beklentileri istikametinde çözüme kavuşturulmasına yönelik gayretlerin artırılacağı ifade edildi.


BMGK HAREKETE GEÇMELİ

Filistin halkının bir yıldır tüm dünyanın gözleri önünde maruz kaldığı soykırımın durdurulması ve Filistin'de kalıcı ateşkes ve barışın gecikmeksizin sağlanması yönündeki Türkiye'nin kararlı çabalarının yanı sıra uluslararası gayretlerin de artırılarak sürdürülmesi gerektiği ifadesine yer verilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in çatışmaları Orta Doğu'ya yayma hedefiyle Filistin topraklarının ötesine yönlendirdiği saldırıların engellenmesi hususunda, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere mesuliyet mevkisinde bulunan aktörlere bir an evvel harekete geçme çağrısında bulunulmuştur. İsrail'in insanlık dışı saldırıları karşısında, Türkiye'nin milleti ve devleti ile kardeş Lübnan halkının ve hükümetinin yanında olacağı teyit edilmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni istenmeyen kişi ilan ederek ülkeye girişini yasaklaması, İsrail’in hukuk tanımazlığının son örneği olarak kınanmıştır."




#Milli Güvenlik Kurulu
#Recep Tayyip Erdoğan
#türkiye
#lübnan

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, Lübnan, İran, İsrail...