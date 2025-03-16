Türkiye Yüzyılı çocuklarımızın yüzyılı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet himayesindeki çocukları asla yalnız bırakmayacaklarını belirterek “Hiç endişeniz korkunuz olmasın, inşallah yarınlarımız daha güzel olacak. Türkiye Yüzyılı siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak” dedi. Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Devlet Himayesindeki Çocuklarla İftar Programı'nda konuştu. Devletin himayesi altındaki çocukların hep yanında olacaklarını ifade eden Erdoğan, “Sizi yalnız bırakmayacağız" dedi. Erdoğan satır başları ile şunları kaydetti:

İSTİKBALİN MİMARLARISINIZ

Şartlar ne olursa olsun sizlerden şunu asla unutmamanızı rica ediyorum. Sizler evlatlarımızsınız göz bebeklerimizsiniz. Sizler çok büyük bir milletin çocuklarısınız. Devletimiz sizler için ne yapılması gerekiyorsa bundan sonra da yapacaktır. Hayatınızın her alanında gelecekte de yanınızda olacağız. Sizi yalnız bırakmayacağız. Bugünün çocukları yarının büyükleri istikbalin mimarlarıdır. Sizler de vatanınıza hizmet edeceksiniz. Bizden devralacağınız bayrağı daha da yükseklere taşıyacaksınız. Kendinizle iftihar ederken sizden sonra gelecek evlatlarımıza da örnek olacak onlara cesaret aşılayacaksınız.

HAYALLERİNİZİ TERK ETMEYİN

Sevgili yavrularım hayat ince ve uzun bir yoldur. Bu yolculukta zorluklar ve kolaylıklar sevinçler ve hüzünler olabilir bunlar gayet doğaldır. Fakat insanın en büyük gücü inancı, imanı ve mücadele kararlığıdır. İnancın ve azmin önünde hiçbir engel duramaz. Hiçbir olumsuzluğun aşkınızı kırmasına hayallerinizle aranıza girmesine izin vermemenizi sizden bekliyorum. İstikbali şekillendirecek olanlar sizlersiniz.

MİLLETİN GELECEĞİSİNİZ

Sizler, milletimizin geleceğisiniz. Sizler bizim en kıymetli varlıklarımızsınız. Hiç endişeniz korkunuz olmasın, inşallah yarınlarımız daha güzel olacak. Türkiye Yüzyılı siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak. Ben sizlere tüm kalbimle inanıyorum. Sizin kardan aydınlık tertemiz yüreklerinizi içinizdeki cevhere sonuna kadar güveniyorum. Sizlerin ışıldayan gözlerinizde geleceğin muzaffer Türkiye'sini görüyorum. Rabbim hepimizin yar ve yardımcı olsun. Mübarek ramazanınızı içtenlikle bir kez daha tebrik ediyorum.

Ateş başında sohbet

Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar programının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına geçti. Erdoğan burada, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın iftar programında bir araya geldiği gençlerle buluştu. Ateş başında gençlerle oturan Erdoğan, sohbet ederek çay içti. Gençler buluşmada gitar ve bağlama çalıp, şarkı söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı.







