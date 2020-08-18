Korkutan yangın: Yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangın nedeniyle vatandaşlar seferber oldu

Orman yangınlarına her gün yenileri ekleniyor. Dün İstanbul,Bursa, Mersin, Hatay, Adana ve Muğla’da yangın meydana geldi. Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde yerleşime çok yakın ormanlık alanda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Alevler rüzgarın ani yön değiştirmesiyle çevresindeki villalara sıçradı. Alınan bilgiye göre Demirci Mahallesi, Emir Sokak devamındaki çamlık alanda dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü.

Bursa

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler karadan, helikopter de havadan yangın söndürme çalışmasına katılıyor. Yangın söndürme çalışması sebebiyle oluşan dumanlar Nilüfer ilçesinin birçok yerinden görülüyor.

BAZI EVLER BOŞALTILDI

Rüzgarın ani yön değiştirmesiyle bir anda villaların bahçelerine sıçrayan yangın sebebiyle villa halkı panik yaşadı. Demirci’den Dağyenice Göleti’ne giden yol itfaiye ekiplerince kapatıldı. Göletin etrafındaki yerler de boşaltıldı. Eskişehir’de orman yangınlarının önlenmesi amacıyla mesire ve piknik alanları hariç ormanlık alanlara girişler 31 Ekim’e kadar yasaklandı. Adana’nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edildi. Çamlarca Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye ilk etapta Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 3 iş makinesi ve 10 teknik ekiple bir helikopter yönlendirildi. Yangın kontrol altına alındı.

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10 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Mersin’in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Çadırlı Mahallesi Gelin Suyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 40 orman işçisi, 5 arazöz ve bir helikopter bölgeye yönlendirildi. Yangında bir dönüm kızılçam ormanı ve 10 dönüm tarım alanı zarar gördü.

5 helikopter 20 arazöz

Muğla Milas’ta orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 20 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale etti. Ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Vatandaşlar seferber oldu

İstanbul Kartal, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde bulunan Aydos Ormanı’nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesine helikopter de havadan destek verdi. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına yardımcı olduğu yangını soğutma çalışmaları sürüyor.