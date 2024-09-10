Türkiye'den katil İsrail'in katliamına sert tepki: Lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda en az 40 kişinin yaşamını yitirdiği, 60'ının yaralandığı açıklandı.
"Onlarca Filistinlinin katletmesini lanetliyoruz"
"Onlarca Filistinlinin katletmesini lanetliyoruz"
Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada,
"İsrail’in Han Yunus’ta ilan ettiği sözde “insani bölge”de sivillerin kaldığı çadırlara saldırarak onlarca Filistinliyi katletmesini lanetliyoruz."
denildi.
"Soykırımcı Netanyahu Hükümeti işlediği savaş suçlarına bir yenisini ekledi"
"Soykırımcı Netanyahu Hükümeti işlediği savaş suçlarına bir yenisini ekledi"
Açıklamada,
"Soykırımcı Netanyahu Hükümeti, işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklemiştir. Bu suçları işleyenler uluslararası hukuk önünde mutlaka hesap verecektir. Filistinlilerin adalet ve özgürlük yürüyüşlerinde yanlarında durmaya devam edeceğiz."
ifadeleri kullandı.
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3 saat önce