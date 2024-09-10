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Türkiye'den katil İsrail'in katliamına sert tepki: Lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in Han Yunus'ta ilan ettiği sözde 'insani bölge'de sivillerin kaldığı çadırlara saldırarak onlarca Filistinliyi katletmesini lanetliyoruz" denildi.

Halil Akkoç
12:52 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 13:19 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda en az 40 kişinin yaşamını yitirdiği, 60'ının yaralandığı açıklandı.

"Onlarca Filistinlinin katletmesini lanetliyoruz"

Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada,
"İsrail’in Han Yunus’ta ilan ettiği sözde “insani bölge”de sivillerin kaldığı çadırlara saldırarak onlarca Filistinliyi katletmesini lanetliyoruz."
denildi.

"Soykırımcı Netanyahu Hükümeti işlediği savaş suçlarına bir yenisini ekledi"

Açıklamada,
"Soykırımcı Netanyahu Hükümeti, işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklemiştir. Bu suçları işleyenler uluslararası hukuk önünde mutlaka hesap verecektir. Filistinlilerin adalet ve özgürlük yürüyüşlerinde yanlarında durmaya devam edeceğiz."
ifadeleri kullandı.
10 metre derinliğinde dev çukurlar oluştu: Siyonistler ABD'nin bombalarıyla Han Yunus'ta en büyük katliamlarından birini yaptı

Terör devleti İsrail Han Yunus'ta bulunan El Mewasi bölgesine hava saldırısı düzenledi. Defalarca yerinden edilmiş Filistinli sivillerin yaşadığı çadırları bombalayan işgalciler, 7 Ekim'den bu yana en büyük katliamlarından birini yaptı. Siyonist ordu, en büyük destekçisi ve finansörü ABD'nin gönderdiği MK-84 bombalarıyla çadırları bombaladı. Her biri 1 tonluk 5 füzenin bölgeye isabet etmesi 20'den fazla çadırı yok ederken, çoğu aileyi kumların altında bıraktı. Bombaların etkisiyle 9-10 metre derinliğinde çukurlar oluştu. Bölgeye gelen yardım ekiplerinin 10 metre derinlikten Filistinlilerin cansız bedenlerini çıkarmaya çalışması bölgedeki yerel gazeteciler tarafından görüntülendi. 40'dan fazla şehidin olduğu tahmin edilen bölgede, kumun altındakilerle birlikte sayının 100'ü bulacağı tahmin ediliyor.

#Dışişleri Bakanlığı
#Filistin
#Gazze
#Han Yunus
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