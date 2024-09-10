Türkiye'den katil İsrail'in katliamına sert tepki: Lanetliyoruz

Terör devleti İsrail Han Yunus'ta bulunan El Mewasi bölgesine hava saldırısı düzenledi. Defalarca yerinden edilmiş Filistinli sivillerin yaşadığı çadırları bombalayan işgalciler, 7 Ekim'den bu yana en büyük katliamlarından birini yaptı. Siyonist ordu, en büyük destekçisi ve finansörü ABD'nin gönderdiği MK-84 bombalarıyla çadırları bombaladı. Her biri 1 tonluk 5 füzenin bölgeye isabet etmesi 20'den fazla çadırı yok ederken, çoğu aileyi kumların altında bıraktı. Bombaların etkisiyle 9-10 metre derinliğinde çukurlar oluştu. Bölgeye gelen yardım ekiplerinin 10 metre derinlikten Filistinlilerin cansız bedenlerini çıkarmaya çalışması bölgedeki yerel gazeteciler tarafından görüntülendi. 40'dan fazla şehidin olduğu tahmin edilen bölgede, kumun altındakilerle birlikte sayının 100'ü bulacağı tahmin ediliyor.