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Türkiye'den Orta Afrika'daki trafo patlaması sonrası hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Türkiye'den Orta Afrika'daki trafo patlaması sonrası hayatını kaybedenler için taziye mesajı

16:4027/06/2025, Cuma
AA
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Bakanlık Orta Afrika Cumhuriyeti’nde bir lisede meydana gelen patlama ile ilgili bir açıklama paylaştı...
Bakanlık Orta Afrika Cumhuriyeti’nde bir lisede meydana gelen patlama ile ilgili bir açıklama paylaştı...

Dışişleri Bakanlığı, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'deki Barthelemy Boganda Lisesi'nde trafo patlaması sonrası çıkan izdihamda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barthelemy Boganda Lisesi'nde trafo patlaması sonrası çıkan izdihamda çok sayıda öğrencinin yaşamını yitirdiğinin ve yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.


Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Orta Afrika Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.


Dün, ulusal basında yer alan haberlere göre elektrik trafosunun patlamasıyla okulda panik yaşanmış, çıkan izdihamda 29 öğrenci hayatını kaybetmiş, 260 kişi yaralanmıştı.





#Bangui'deki Barthelemy Boganda Lisesi
#Dışişleri Bakanlığı
#Orta Afrika Cumhuriyeti
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