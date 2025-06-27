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Kamu işçilerine ikinci zam teklifi belli oldu: İşte 600 bin kamu işçisi için istenen yeni oranlar

Kamu işçilerine ikinci zam teklifi belli oldu: İşte 600 bin kamu işçisi için istenen yeni oranlar

Seda Ekinci
Seda Ekinci
15:2627/06/2025, Cuma
G: 27/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Hükümetin ikinci zam teklifi belli oldu.
Hükümetin ikinci zam teklifi belli oldu.

Beklenen haber geldi. Kamu işçilerine yeni zam teklifi belli oldu. Hükümetin 600 bin kamu işçisi için ikinci zam teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için yüzde 10 oldu.

Kamu işçisine ikinci zam teklifi açıklandı. 600 bini aşkın kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet, ikinci zam teklifini sundu.

İşte 600 bin kamu işçisi için istenen yeni oranlar

Yeni teklife göre, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için ise yüzde 10 oranında zam önerildi. 2026 yılı içinse önceki teklifte değişikliğe gidilmedi.

İlk teklifini geçtiğimiz günlerde açıklayan hükümet, 2025 yılı için yüzde 16 + yüzde 8, 2026 yılı için ise yüzde 7 + yüzde 5’lik bir artış öngörmüştü. Yeni teklifte yalnızca 2025 yılına ilişkin oranlar yukarı yönlü revize edildi.

Görüşmeler sürüyor

Yeni teklifin ardından gözler işçi tarafının vereceği yanıta çevrildi. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması durumunda süreç Yüksek Hakem Kurulu’na taşınabilir.



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