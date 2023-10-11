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Türkiye'nin ilk 'Sıfır Atık' Adası: Dünyaya örnek oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Türkiye'nin ilk "Sıfır Atık Adası" dünyaya örnek oldu. Ekinlik Adası'nda atıklar dönüştürülerek hem çevreye hem de ekonomiye kazandırılıyor.

16:39 . 11/10/2023 Çarşamba
AA
Ekinlik Adası'nda her atık değer kazanıyor.

Ekinlik Adası'nda her atık değer kazanıyor.

Balıkesir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılında Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygulanan proje çerçevesinde, sıfır atık prensip ve politikalarını daha etkin hale getirmek, kent olarak öncü olmak amacıyla çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.


Sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalara bağlı olarak, Balıkesir'in Marmara ilçesi Ekinlik Adası'nda Türkiye'nin ilk "Sıfır Atık Adası"nın oluşturulduğu aktarılan açıklamada, projenin Ekinlik'te gerçekleştirilmesinin kontrol edilebilir atık miktarı, sürdürülebilirlik ve uygulanabilirliğin sağlanması açısından önemli olduğu bildirildi.


Adada oluşan her atığın ekonomik bir değer niteliği taşıdığı göz önünde bulundurularak harekete geçildiği anlatılan açıklamada,
"Adada atık yönetiminin sıfır atık prensiplerine bağlı olarak, vatandaşlarımızın da katkısıyla akıllı, duyarlı bir şekilde sürdürülmesi hedeflenmiştir"
ifadesi kullanıldı.


Ortak kullanım alanlarına ve sokaklara yeterli sayıda yerleştirilen üçlü toplama sistemi ve Mobil Atık Getirme Merkezi ile cam, metal, kağıt, plastik gibi geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrı toplanarak döngüsel ekonomiye katkı sağlandığına işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Biyobozunur atıklardan ise Atık Getirme Merkezi'nde kompost makinesi vasıtasıyla kompost üretimi gerçekleştirilmektedir. Düzenli olarak eğitim çalışmaları gerçekleştirilmekte hem farkındalık artırılmakta hem de projeye dair fikir alışverişleri gerçekleştirilmektedir. Atık piller, elektronik atıklar, tekstil atıkları, bitkisel atık yağlar, ömrünü tamamlamış lastikler gibi diğer atık türlerinin de ayrı toplanması sağlanarak çevreye olan zararlarının önlenmesi hedeflenmiştir.

Ekinlik Adası'nda enerji güneşten, kullanım suyu ise denizden arıtma yöntemiyle sağlanmaktadır. Başkanlığımızca, kaynakların verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, israfın önlenmesi ve çevresel risklerin en aza düşürülmesi kazanımlarının ilk ve en önemli basamağı olan 'Sıfır Atık Hareketi' kapsamında gerek sahada gerekse görünürlük, farkındalık ve bilinçlendirme amaçlarına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir"

Sıfır atık gönüllüsü oldu: Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilk imzayı Cumhurbaşkanı Erdoğan attı
Sıfır atık gönüllüsü oldu: Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilk imzayı Cumhurbaşkanı Erdoğan attı

ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Sıfır Atık Hareketine bireysel katılımı sağlamak amacıyla internet sitesi üzerinden imzaya açılan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzalayan ilk kişi olarak sıfır atık gönüllüsü oldu. Eşi Emine Erdoğan ile hazırlanan panoya imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak, daha temiz, yeşil ve yaşanabilir bir dünya için tavrımızı ortaya koyduk." dedi. İklim değişikliği ve çevre kirliliği krizleriyle mücadelenin çok boyutlu bir şekilde devam ettirileceğini ifade eden Erdoğan, 2053 yılındaki hedefin net sıfır emisyona ulaşmak olduğunu söyledi.



#Balıkesir
#Ekinlik Adası
#Sıfır Atık Adası
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