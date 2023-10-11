Türkiye'nin ilk 'Sıfır Atık' Adası: Dünyaya örnek oldu

Ekinlik Adası'nda her atık değer kazanıyor.
Balıkesir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılında Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygulanan proje çerçevesinde, sıfır atık prensip ve politikalarını daha etkin hale getirmek, kent olarak öncü olmak amacıyla çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.
Sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalara bağlı olarak, Balıkesir'in Marmara ilçesi Ekinlik Adası'nda Türkiye'nin ilk "Sıfır Atık Adası"nın oluşturulduğu aktarılan açıklamada, projenin Ekinlik'te gerçekleştirilmesinin kontrol edilebilir atık miktarı, sürdürülebilirlik ve uygulanabilirliğin sağlanması açısından önemli olduğu bildirildi.
Ortak kullanım alanlarına ve sokaklara yeterli sayıda yerleştirilen üçlü toplama sistemi ve Mobil Atık Getirme Merkezi ile cam, metal, kağıt, plastik gibi geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrı toplanarak döngüsel ekonomiye katkı sağlandığına işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi: