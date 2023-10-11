Türkiye'nin ilk 'Sıfır Atık' Adası: Dünyaya örnek oldu

"Biyobozunur atıklardan ise Atık Getirme Merkezi'nde kompost makinesi vasıtasıyla kompost üretimi gerçekleştirilmektedir. Düzenli olarak eğitim çalışmaları gerçekleştirilmekte hem farkındalık artırılmakta hem de projeye dair fikir alışverişleri gerçekleştirilmektedir. Atık piller, elektronik atıklar, tekstil atıkları, bitkisel atık yağlar, ömrünü tamamlamış lastikler gibi diğer atık türlerinin de ayrı toplanması sağlanarak çevreye olan zararlarının önlenmesi hedeflenmiştir.