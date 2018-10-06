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Türkiye’nin rolü kritik

ABD Kongresi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın almasını gerekçe göstererek, F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasını isterken, ABD merkezli Bloomberg Businessweek, Türkiye’nin F-35 projesindeki kritik rolünü tüm dünyaya grafikle gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye, haziranda iki F-35 teslim almıştı.
Türkiye, haziranda iki F-35 teslim almıştı.

ABD’nin en önemli ekonomi dergilerinden Bloomberg Businessweek, “Lockheed’in F-35’lerinin Türkiye problemi var” başlığıyla bir makale yayımladı. Haberde, ABD Kongresi’nin Türkiye’ye F-35 verilmemesini yönünde attığı adımların geçersizliği, haberde grafikle gösterildi. Türkiye’nin F-35’in en önemli parçalarını ürettiği vurgulandı.

KOKPİT EKRANINDA ALTERNATİFSİZ

Türkiye’nin, havacılık sektöründe dünya liderlerinden olduğu belirtilen haberde, 10 Türk şirketinin F-35’in merkez gövdesi ve iniş takımları gibi önemli bileşenler de dahil olmak üzere yaklaşık 12 milyar dolar değerinde parça üreteceği hatırlatıldı. Haberde, kokpit ekranı gibi bazı öğeler içinse Türkiye’nin dünyadaki tek kaynak olduğu vurgulandı.

LOCKHEED MARTIN ZOR DURUMDA

ABD yönetiminin engelleme girişimi nedeniyle F-35’lerin üreticisi Lockheed Martin şirketinin zor duruma düştüğü ifade ediliyor. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Temmuz ayında “Türkiye tedarik zinciri bugün kesintiye uğrarsa, uçak üretimi kesintisine neden olacak, 50-75 jetin teslimatını geciktirecek ve parçaları yeniden üretebilmek için yaklaşık 18-24 ay sürecektir” demişti.

HAZİRAN’DA İKİ F-35 TESLİM EDİLDİ

ABD Kongresi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemini satın almasını gerekçe göstererek, Türkiye’ye F-35 yeni nesil savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasını istiyor. Türkiye, haziranda iki F-35 teslim almıştı. 2002’den beri programın katılımcı ülkeleri arasında yer alan Türkiye, 100 F-35 almayı taahhüt etti. F-35 Programı Direktör Yardımcısı Koramiral Mat Winter, iki F-35 savaş uçağının daha gelecek yıl mart ayında Türkiye’ye teslim edilmesini beklediklerini Pazartesi günü söylemişti.

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  • Hangi şirket ne üretiyor?
  • Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI): Northrup Grumman ile birlikte uçak orta gövdesi üretim ve montajı, kompozit dış kaplama ve silah bölmesi kapakları ile fiber kompozit hava girişi kanallarının üretimini yürütüyor.
  • AYESAS: Füze uzak arabirim birimi ve panoramik kokpit ekranı olmak üzere F-35'in iki ana bileşeni için tek tedarikçi konumunda.
  • Kale Havacılık: Havacılık yapıları ve iniş takımları.
  • Fokker Elmo: F-35 motoru için elektrik kabloları ara bağlantı sisteminin yüzde 40'ını üretiyor.
  • Alp Havacılık: Titanyum entegre bıçak rotorları da dahil olmak üzere, F-35 için 100'den fazla motor parçası, uçak gövdesi ve montajları, iniş takımı bileşenleri üretiyor.
  • MIKES, ROKETSAN, TÜBITAK-SAGE, TUSAŞ, HAVELSAN ve ASELSAN da projede rol alan kuruluşlardan.
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