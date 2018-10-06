Türkiye’nin rolü kritik

ABD’nin en önemli ekonomi dergilerinden Bloomberg Businessweek, “Lockheed’in F-35’lerinin Türkiye problemi var” başlığıyla bir makale yayımladı. Haberde, ABD Kongresi’nin Türkiye’ye F-35 verilmemesini yönünde attığı adımların geçersizliği, haberde grafikle gösterildi. Türkiye’nin F-35’in en önemli parçalarını ürettiği vurgulandı.

KOKPİT EKRANINDA ALTERNATİFSİZ

Türkiye’nin, havacılık sektöründe dünya liderlerinden olduğu belirtilen haberde, 10 Türk şirketinin F-35’in merkez gövdesi ve iniş takımları gibi önemli bileşenler de dahil olmak üzere yaklaşık 12 milyar dolar değerinde parça üreteceği hatırlatıldı. Haberde, kokpit ekranı gibi bazı öğeler içinse Türkiye’nin dünyadaki tek kaynak olduğu vurgulandı.

LOCKHEED MARTIN ZOR DURUMDA

ABD yönetiminin engelleme girişimi nedeniyle F-35’lerin üreticisi Lockheed Martin şirketinin zor duruma düştüğü ifade ediliyor. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Temmuz ayında “Türkiye tedarik zinciri bugün kesintiye uğrarsa, uçak üretimi kesintisine neden olacak, 50-75 jetin teslimatını geciktirecek ve parçaları yeniden üretebilmek için yaklaşık 18-24 ay sürecektir” demişti.

HAZİRAN’DA İKİ F-35 TESLİM EDİLDİ

ABD Kongresi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemini satın almasını gerekçe göstererek, Türkiye’ye F-35 yeni nesil savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasını istiyor. Türkiye, haziranda iki F-35 teslim almıştı. 2002’den beri programın katılımcı ülkeleri arasında yer alan Türkiye, 100 F-35 almayı taahhüt etti. F-35 Programı Direktör Yardımcısı Koramiral Mat Winter, iki F-35 savaş uçağının daha gelecek yıl mart ayında Türkiye’ye teslim edilmesini beklediklerini Pazartesi günü söylemişti.

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