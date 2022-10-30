Gündem Türkiyenin Seul Büyükelçiliği Olayda ölen veya yaralanan vatandaşımız yok
ANKARA

Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği: Olayda ölen veya yaralanan vatandaşımız yok

Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen "Cadılar Bayramı" kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle ulusal yas ilan edilirken, Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, "Olayda ölen veya yaralanan vatandaşımız yok" denildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği: Olayda ölen veya yaralanan vatandaşımız yok
Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği: Olayda ölen veya yaralanan vatandaşımız yok

Güney Kore’nin başkenti Seul’ün Itaewon bölgesinde düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında yaşanan izdihamda 151 kişi hayatını kaybetmiş, 19’u ağır 82 kişi de yaralanmıştı.

Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı: 146 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı: 146 kişi hayatını kaybetti


Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği’nden izdihama ilişkin yapılan açıklamada, "Olaydan etkilenmiş olabilecek vatandaşlarımızın durumu hakkında bilgi alınması amacıyla Büyükelçiliğimizce süratle yetkili makamlar ve hastanelerle temasa geçilmiştir. Bu aşamada ölen veya yaralanan vatandaşımız olmadığı bilgisi mevcuttur" ifadeleri kullanıldı. Büyükelçilik ayrıca, Güney Kore’deki yakınlarına ulaşamayanlar için kendileri ile iletişime geçilmesi çağrısında bulundu.

Ulusal yas ilan edildi

Kazanın meydana geldiği bölgeye giderek incelemelerde bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo ise, ulusal yasın 5 Kasım’a kadar devam edeceğini ve bu süreçte acil olmayan tüm etkinliklerin erteleneceğini açıkladı. Han Duck-soo ayrıca, tüm kamu çalışanlarının yas süreci boyunca taziyelerini sunmak için kurdele takacağını da sözlerine ekledi.

Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Choi Cheon-sik, Itaewon bölgesinde kalabalığın Hamilton Hotel yakınlarındaki dar sokakta ilerlemesinin ardından izdiham yaşandığını söylemişti.

Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı: 120 kişi hayatını kaybetti
OYNAT 01:13
Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı: 120 kişi hayatını kaybetti
Güney Kore'de Cadılar Bayramı kutlamalarındaki izdihamda ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi. Yetkililer, Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 120 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Güney Kore'nin Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, kutlamada arka tarafta olanların dar bir sokakta kalabalığı itmeleri sonucu izdiham yaşandığını düşündüklerini belirtti.


En uzun yolcu treni

En uzun yolcu treni

​Dünya rekoru kırıldı.
Yapımı günler sürüyor

Yapımı günler sürüyor

​Milim milim ilerliyor: Her yerden talep yağıyor.
TOGG dünya gündeminde: Türkiye ABD ve Brezilyada tt oldu

​Heyecanlandıran küp incelemeye alındı.

​Altı kişi ölmüş 27 kişi de yaralanmıştı.

​Herkes görmek için bölgeye akın edecek.

​Sığacık'ta tsunaminin yaraları sarıldı.

Dağların arasında gizli: Yerini çok az kişi biliyor.

3 bin 657 konut daha teslim için gün sayıyor.

100 kişi hayatını kaybetti 300 kişi de yaralandı.

​30 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.