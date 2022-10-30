Gündem Suriyeli miniklerin bayram coşkusu
ANKARA

Suriyeli miniklerin bayram coşkusu

Suriye’de yaşanan savaş nedeniyle terör örgütlerinden aileleriyle birlikte kaçarak Türkiye'ye gelen çocuklar Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Abone Ol Google News
Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
​Suriyeli miniklerin bayram coşkusu
Suriyeli miniklerin bayram coşkusu.

Suriye’den kaçan ailelerin çocukları, Cumhuriyet Bayramı sevincini yaşadı.

TÜM ÇOCUKLAR TEK RENKTE BULUŞTU

Savaşın zulmünden kaçıp, Türkiye’ye gelen çocuklar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı. Ellerinde ay yıldızlı Türk bayrakları ile okullarında bir araya gelen minikler, Cumhuriyet için tek renkte buluştu. Cumhuriyet’in ilan edilişinin 99’uncu yılını kutlayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

OKULLAR BAYRAKLARLA DONATILDI

Suriyeli ve Türk öğrenciler hazırladıkları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ile izleyenlerin alkışını aldı. Türkiye'nin dört bir yanında yapılan programlarda şiir dinletisinden folklorik danslara, günün anlam ve önemini anlatan piyeslerden yarışmalara kadar pek çok etkinlikte görev alan öğrenciler hazırladıkları etkinlikleri tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.

Öğrenciler izleyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken, bayram öncesi süsledikleri sınıflarında çektirdikleri fotoğraflarla günü ölümsüzleştirdi.

VELİLER HEYECANA ORTAK OLDU

Çocuğu kutlamalara katılan Taha Ahmed Kefernawy, çocuğunun İstiklal Marşı'nı ezberlediğini bu sebeple büyük gurur duyduğunu söyledi. Fayha Alani de, "Allah bu vatanı korusun, Türkiye'yi tüm kötülüklerden muhafaza etsin" dedi. Suriyeliler iş yerlerini ve evlerini de Türk bayraklarıyla süsledi.

Suriye’nin kuzeydoğusundaki öğrenciler savaşın gölgesinde ders başı yaptı
FOTOĞRAF 15
Title

Suriye’nin kuzeybatısındaki öğrenciler savaşın gölgesinde ders başı yaptı.
Title
İdlib kenti ve kırsalında rejim güçleriyle temas hatlarına yakın köylere yönelik bombardımanın arttığı dönemde yeni eğitim-öğretim yılı başladı.
Title
Öğrenciler, savaşın izlerini taşıyan ve bombardımanlarda büyük hasar alan, ancak ayakta kalmayı başaran dersliklerde yerlerini aldı.
Title
Yıkım ve kısıtlı imkanlar altında başlayan yeni eğitim yılında öğretmenler ise yine maaş almadan gönüllü olarak ders vermeye devam ediyor.
Title
Jabal al-Zawiya’daki bir okulun müdürü Walid Kanaan, \"Çeşitli sorunlar yaşıyoruz. Okulları restore etmemiz gerekiyor ve öğrenciler için kırtasiye malzemelerine ihtiyacımız var\" diye konuştu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Suriye’nin kuzeydoğusundaki öğrenciler savaşın gölgesinde ders başı yaptı
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kenti ve kırsalında, artan bombardımanın gölgesinde yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Öğrenciler savaşın gölgesinde ders başı yaptı.
Gören vazgeçiyor

Gören vazgeçiyor

​20 metrelik mesafe için 200 metre yürüyorlar.
Ne kadar ekmek tüketiyoruz?

Ne kadar ekmek tüketiyoruz?

​Areda Survey Türk halkına sordu.
Türkiyenin başarısı konuşuluyor: Tahıl anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı

​Yargıtay'dan emsal niteliğinde fazla mesai kararı.

İkinci elde yerli otomobil hareketliliği başladı.

'Türkiye Yüzyılı'mızın en iddialı alanlarından birisi sağlık'

Hazinelerle dolu bölgede kaydedildi: Gizemli dalganın sırrı çözüldü.

Yetkililer köprünün çökme nedenini tek bir şeye bağladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.