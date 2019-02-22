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ANKARA

Türklerin izleri Devlet Arşivleri’nde

Devlet Arşivleri, dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan 45 ülke ile arşivler arası işbirliği protokolü imzaladı. Makedonya, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Sırbistan gibi ülkelerden 700 bin civarındaki belgenin görüntüsü ülkemize kazandırıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uğur Ünal
Uğur Ünal

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, yurt dışındaki tarihi hafızanın Türkiye’ye kazandırılması kapsamında 45 ülkeyle iş birliği yürütüyor. Meksika, Singapur ve Irak ile arşivler arası iş birliği çalışmaları ise son aşamaya geldi. Belgelerin asıllarının değil, dijital görüntülerinin alındığını anlatan Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, “Bugüne kadar TİKA ile Devlet Arşivleri Başkanlığı Balkanlar’da çok önemli projeleri gerçekleştirdi. Halihazırda diğerleri de aynı iştahla devam ediyor. Makedonya’da tamamlanan proje kapsamında Türk tarihini doğrudan ilgilendiren 130 bin belgenin görüntüleri alındı. Arşivlerimize kazandırılan bu belgeler araştırmaya açıldı. Şu anda ise Arnavutluk’ta devam etmekte olan dijitalleştirme çalışması çerçevesinde 400 bine yakın belge görüntüsü ülkemize kazandırıldı. Bu çalışma halen devam ediyor. Orada toplamda 500 binin biraz üzerinde belge görüntüsü var, bunları da 2-3 ay içerisinde bitirmiş olacağız”

ARNAVUTLUK’TA ÇEKİMLERİ YAPILIYOR

  • Her bir belgenin birbirinden değerli olduğuna dikkati çeken Ünal, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Sırbistan gibi ülkelerden yaklaşık 700 bin civarındaki görüntünün ülkemize kazandırıldığını belirtti. Ünal, “Bunlar şu anda sistemimizde. Bir kısmını tasnif ettik ve araştırmaya açtık. Kalan kısmı da tasnif çalışmaları tamamlandıktan sonra gelecekte araştırmaya açılacaktır. Çok canlı bir faaliyet devam ediyor. Şu anda bile Arnavutluk’ta belgelerin çekimleri yapılmaktadır” değerlendirmesinde bulundu. Ünal, uluslararası iş birliği faaliyetlerinin son yıllarda büyük bir ivme kazandığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “Bugüne kadar dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan toplam 45 ülke ile arşivler arası iş birliği protokolü imzaladık. Türkiye arşivleri dünyada önemli bir noktada. Yeni protokollerin imzalanması da gündemde. Son olarak Irak, Singapur ve Meksika’dan Dışişleri Bakanlığımız kanalıyla bize arşivler arası çalışma teklifleri geldi”


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