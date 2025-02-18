TÜSİAD'dan geri adım: Ülkemizin yüksek menfaatleri doğrultusunda çalışıyoruz

Siyasi konulardan uzun bir süredir uzak duran Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 28 Şubat gibi süreçlerdeki rolünü hatırlatan bir çıkış yapmıştı. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras, teğmenlerin ihracından terörle iltisaklı belediyelere operasyonlara kadar birçok konuda, yargı ve hükümeti hedef almıştı.

Aras, TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, sivil toplum örgütü olduğunu unutup siyaset kokan cümlelerle hükümeti hedef almıştı. Turan da konuşmasında korsan gösteri yapan teğmenleri ve provokatör Ümit Özdağ’ı savunmuştu.

Soruşturma başlatıldı

Kamuoyunda tepkiyle karşılanan skandal sözler hakkında harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aras'ın 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptığı konuşmada bazı soruşturma ve kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığını tespit etti.

Başsavcılık, Aras'ın ifadelerinin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı.

TÜSİAD iddialarına sahip çıkamadı

TÜSİAD, bugün yaptığı açıklamada geri adım attı.

İddialarına sahip çıkamayan TÜSİAD, "Ülkemizin yüksek menfaatleri doğrultusunda çalışıyoruz" ifadeleriyle düşük profilde yeni bir duyuru daha yayınladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TÜSİAD olarak tüzüğümüzdeki amaçlar doğrultusunda, her zaman ülkemizin kalkınması ve tüm toplumun menfaati hedefiyle, doğru olduğuna inandığımız tespit ve önerilerimizi demokratik kurum ve kurallara saygı ile katılımcı demokrasi ilkesi çerçevesinde şeffaflıkla paylaşıyoruz.

Ülkemiz için çalışan, üreten, istihdam sağlayan iş insanları ve sanayicilerin gönüllü birlikteliğini temsil eden TÜSİAD olarak; bağımsız ve tarafsız şekilde, ülkemizin refahı ve kalkınmasına katkı sağlayacak konuları gündemimize alıyoruz. Türkiye’nin dünyadaki rekabet gücünün yükselmesine katkı sağlıyor; uluslararası iş dünyasındaki temsil gücümüz ile ülkemizin yüksek menfaatleri doğrultusunda çalışıyoruz.

Kamuoyunda derneğimize yöneltilen eleştiriler dahil her konunun dile getirilmesi, Türkiye’de tartışma ve demokrasi kültürünün zenginliği olarak görülmelidir.

Ekonomik kalkınmayı ancak insan hakları temelli, katılımcı demokrasi ilkesini benimsemiş bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz. Ülkemizi ileri taşıyacak ortak hedeflerimize bilgi, deneyim ve önerilerimizle katkıda bulunmak, ülkemize karşı sorumluluğumuzdur."















