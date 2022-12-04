Tüyap Kitap Fuarı kapılarını açtı: 320 etkinlik ve 2 bin 200 imza günü düzenlenecek

Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (Tüyap) tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen “Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı”, Kovid-19 salgınının ardından 39. kez kapılarını açtı. Bu yıl “Kitap Şehre Dönüyor” sloganıyla Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, 2021 yılında dünyada yayıncılık sektöründe Türkiye’nin 5. sırada yer aldığını söyledi. Tüyap Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan da bir yazarı tanımak için bütün eserlerini okumanın gerektiğine işaret ederek, okurların fuarda bu fırsatı bulabileceğini, yazarların tüm eserlerine rahatça ulaşabileceğini ifade etti.

2 BİN 200 İMZA GÜNÜ

TÜYAP Fuarcılık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İnal, bu yıl binin üzerinde yayınevinin fuara katıldığı bilgisini vererek, “Dünyanın birçok yerinden gelen yayınevleriyle, yazarlarla bir araya geldiğimiz 9 günlük bir şölen. Fuarda 13 ülkenin yayınevi ile karşılıklı iş birlikleri oluşturulacak. Ayrıca 320 etkinlik ve 2 bin 200 imza günü düzenlenecek.” dedi. Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise “2 sene önce düzenlediğimiz fuarın giriş sayılarının da üzerinde bir görüntü var şu an. On binlerce ziyaretçi özlemiş kitabı. Yayınevleri de kitapseverleri özlemiş. Daha ilk saatlerden itibaren yoğun ziyaretçi ile karşılaştık.” diye konuştu. Fuarı ziyarete gelen Ergül Gürgen şöyle konuştu: “Ortaokul öğrencisi olan oğluma fantastik kitaplar, hikaye kitapları baktık. Kendime de kişisel gelişim kitapları bakıyorum. Fiyatlar gayet uygun.”

REKLAM

11 Aralık son gün

“39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı”, 11 Aralık’a kadar kitapseverlerle buluşacak. “Kitabın Büyülü Dünyası” temasıyla da gerçekleştirilecek fuarda fantastik edebiyata, bilim kurguya ve büyülü gerçekçilik akımına odaklanılacak. İstanbul Kitap Fuarı’nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yürütülen “Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi” (TEDA) kapsamında yerli ve yabancı yayınevleri arasında ikili iş görüşmeleri yapılacak. Fuarda ayrıca Yunanistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Hırvatistan ve Kosova’nın da içerisinde bulunduğu odak pazar ülkelerinden yetkililer, katılımcı yayınevleri temsilcileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirecek, telif alışverişinde bulunacak. Almanya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Romanya’dan yayınevleri de fuarın uluslararası salonunda yer alacak.