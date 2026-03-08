Yeni Şafak
Tuzla’da operasyon: 51 kilo uyuşturucu ele geçirildi

8/03/2026, Pazar
Zehir tacirlerine geçit yok.
Tuzla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçede belirlenen bir adrese ve araca düzenledikleri operasyonda, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda, 51,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.


