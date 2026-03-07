Yeni Şafak
Hatay'da araçta 379 gram metamfetamin ele geçirildi: Üç tutuklama

Hatay’da araçta 379 gram metamfetamin ele geçirildi: Üç tutuklama

18:447/03/2026, Cumartesi
DHA
Üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Hatay’da polis ekipleri, ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini alarak bir aracı durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada 379 gram metamfetamin ele geçirilirken, araçta bulunan 3 kişi tutuklandı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde polis ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 379 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin ilçede durdurduğu araçta, narkotik köpeği ile yapılan aramada 379 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



