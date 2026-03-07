Yeni Şafak
Tokat'ta 'kenevir serası'na jandarma baskını: İki kişi gözaltına alındı

Tokat'ta 'kenevir serası'na jandarma baskını: İki kişi gözaltına alındı

7/03/2026, Cumartesi
G: 7/03/2026, Cumartesi
DHA
Dört şüpheliden 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı, 2'si ise aranıyor.
Dört şüpheliden 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı, 2'si ise aranıyor.

Tokat’ta bir daireye sera kurarak kenevir yetiştirdiği belirlenen 4 şüpheliden 2’si yakalandı. Baskında sera çadırı, kenevir bitkileri, uyuşturucu maddeler ve yetiştiricilikte kullanılan ekipmanlar ele geçirildi.

Tokat'ta bir daireye sera sistemi kurup, kenevir yetiştirdiği belirlenen 4 şüpheliden 2'si yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde sera kurulup, yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Hareket geçen ekipler, söz konusu adrese baskın yaptı. 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda; 1 adet sera çadırı, 7 kök kenevir bitkisi, 50 gram kubar esrar, 85 adet sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanma ve öğütme aparatları bulundu. Ayrıca kenevir yetiştiriciliğinde verim artırmak için kullanılan 1195 adet ilaç, 20 kg gübre, 6 litre zirai ilaç ile ısı ve nem dengesini sağlayan vantilatör, fan, buhar cihazı ve termometre gibi teknik ekipmanlara el konuldu. Kenevir yetiştiriciliğine dair el yazısı notlar da bulundu. 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı, 2'si ise aranıyor.


