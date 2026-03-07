Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul’dan Sakarya’ya uyuşturucu getiren şüpheliyi polis kovalamacayla yakaladı

İstanbul’dan Sakarya’ya uyuşturucu getiren şüpheliyi polis kovalamacayla yakaladı

18:357/03/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Araçta 33 bin 400 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Araçta 33 bin 400 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

İstanbul’dan Sakarya’ya uyuşturucu getirdiği belirlenen şüphelinin aracı, Anadolu Otoyolu’nda başlayan kovalamaca sonucu Akyazı’da durduruldu. Erenler’de aranan şahıslara yönelik iki operasyonda yakalanan iki kişiyle birlikte toplam üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’dan Sakarya’ya uyuşturucu madde getireceği belirlenen şüphelinin aracı, Anadolu Otoyolu’nda başlayan kovalamaca neticesinde Akyazı ilçesinde durduruldu. Araçta 33 bin 400 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda İstanbul’dan Sakarya’ya uyuşturucu madde getireceği tespit edilen S.K.(31) isimli şüpheli kullandığı araç gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle Anadolu Otoyolunda durdurulmaya çalışıldı. ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan araç, Akyazı ilçesinde yakalandı. Sürücü gözaltına alınırken araçta yapılan aramada, 33 bin 400 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Ayrıca Erenler ilçesinde de aranan şahıslara yönelik yapılan 2 ayrı operasyonda ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A. (30) isimli şüpheli ile aynı suçtan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (42) isimli şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


#İstanbul
#Sakarya
#uyuşturucu
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kadınlar günü mesajları: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tebrik ve kutlama mesajı