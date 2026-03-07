Sakarya’da uyuşturucu ve silah ticaretine darbe: 2 tutuklama

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda şüpheli S.Ö.'nün İstanbul'a gittiği tespit edildi. Şüpheli, dönüşünde Hendek ilçesinde, kullandığı araçla durduruldu. Araçta 18,94 gram kokain ele geçirildi. Operasyonun devamında da şüphelinin kaldığı adrese baskın yapıldı. Evde bulunan S.Ş. (43) isimli, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli de gözaltına alındı. Adresteki incelemede, evin silah bakım ve tamiri için kullanılan bir imalathane olarak düzenlendiği belirlendi. Aramalarda 5 silah gövdesi, 1 ruhsatsız tabanca, yüzlerce silah iç mekanizma parçası, şarjör ve yaylar ile susturucu yapımında kullanılan parçalar ele geçirildi. Ayrıca çeşitli matkap uçları, taşlama makinesi, mengeneler ve silah yapımında kullanılan çok sayıda alet de ele geçirildi.