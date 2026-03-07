Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Sakarya’da uyuşturucu ve silah ticaretine darbe: 2 tutuklama

Sakarya’da uyuşturucu ve silah ticaretine darbe: 2 tutuklama

16:217/03/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Sakarya
Sakarya

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki operasyonda 1 araçta kokain ele geçirildi. Aracın sürücüsü, şüpheli S.Ö.'ye (49) ait silah bakım ve tamir imalathanesinde de çok sayıda silah parçası ve susturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda şüpheli S.Ö.'nün İstanbul'a gittiği tespit edildi. Şüpheli, dönüşünde Hendek ilçesinde, kullandığı araçla durduruldu. Araçta 18,94 gram kokain ele geçirildi. Operasyonun devamında da şüphelinin kaldığı adrese baskın yapıldı. Evde bulunan S.Ş. (43) isimli, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli de gözaltına alındı. Adresteki incelemede, evin silah bakım ve tamiri için kullanılan bir imalathane olarak düzenlendiği belirlendi. Aramalarda 5 silah gövdesi, 1 ruhsatsız tabanca, yüzlerce silah iç mekanizma parçası, şarjör ve yaylar ile susturucu yapımında kullanılan parçalar ele geçirildi. Ayrıca çeşitli matkap uçları, taşlama makinesi, mengeneler ve silah yapımında kullanılan çok sayıda alet de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. ve S.Ş., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.




#Sakarya
#uyuşturucu
#silah ticareti
#tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Burak Serdar Şanal kimdir?