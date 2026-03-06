Yeni Şafak
17 suç kaydı bulunan firari dahil üç kişi Gaziantep'te yakalandı

17 suç kaydı bulunan firari dahil üç kişi Gaziantep’te yakalandı

16:476/03/2026, Cuma
IHA
Şüpheli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüpheli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep’te kesinleşmiş 11’er yıl hapis cezalarıyla aranan 3 şahıs jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı. Şüpheli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar neticesinde, Oğuzeli ilçesinde cinsel istismar suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahıs, Şehitkâmil ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ş. isimli şahıs ile yağma suçu başta olmak üzere 17 farklı suç kaydı bulunan ve hakkında 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.T. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


