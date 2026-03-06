Yeni Şafak
Manisa merkezli yedi ilde 'savcı-polis' dolandırıcılarına operasyon

Manisa merkezli yedi ilde 'savcı-polis' dolandırıcılarına operasyon

22:416/03/2026, Cuma
AA
Yedi ilde düzenlenen operasyonda “savcı ve polis” kılıklı dolandırıcılar yakalandı. (Foto: Arşiv)
Yedi ilde düzenlenen operasyonda “savcı ve polis” kılıklı dolandırıcılar yakalandı. (Foto: Arşiv)

Manisa merkezli 7 ilde yürütülen operasyonda, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 32 farklı dolandırıcılık olayında yaklaşık 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlendi. Eş zamanlı operasyonlarda Manisa, İzmir, İstanbul, Bursa, Zonguldak, Tekirdağ ve Kahramanmaraş’taki zanlılardan 10’u tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa merkezli 7 ilde, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, şüphelilerin telefonla aradıkları kişilere kendilerini savcı ve polis olarak tanıttıkları belirlendi.

Şüphelilerin, bu yöntemle 32 farklı dolandırıcılık olayında yaklaşık 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Ekipler, Manisa, İzmir, İstanbul, Bursa, Zonguldak, Tekirdağ ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



