Manisa’da son bir ayda narkotik operasyonlarında 85 kişi tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma ve Turgutlu NSM Büro Amirlikleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan, aracılık eden, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik 01-28 Şubat tarihleri arasında il genelinde kapsamlı çalışmalar yürütüldü.