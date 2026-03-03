Manisa’da son bir ayda narkotik operasyonlarında 85 kişi tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde şubat ayı boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda 468 şüpheli yakalanırken, 85 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 91 bin 427 adet sentetik ecza başta olmak üzere çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma ve Turgutlu NSM Büro Amirlikleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan, aracılık eden, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik 01-28 Şubat tarihleri arasında il genelinde kapsamlı çalışmalar yürütüldü.
Yapılan çalışmalar neticesinde 385 olay meydana gelirken, 468 şüpheli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 85’i tutuklanırken, çeşitli suçlardan aranan 138 şahıs da yakalanarak adalete teslim edildi.
Operasyonlar kapsamında; 91 bin 427 adet sentetik ecza (hap), 342 gram esrar, 703 gram metamfetamin, 5 kilo 127 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi, 35 gram kokain, 548 gram sentetik kannabinoid, 571 gram skank, 1.027 adet ecstasy ele geçirildi. Ayrıca 9 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 31 fişek, 4 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 47 bin 905 TL’ye el konuldu.