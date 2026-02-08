Yeni Şafak
Cizre'de narkotik uygulaması: Beş gözaltı

23:068/02/2026, Pazar
AA
Denetimlerde, çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Denetimlerde, çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen “Narko Alan Uygulaması” kapsamında düzenlenen denetimlerde, çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ilçede "Narko Alan Uygulaması" kapsamında denetimler yapıldı.

Melaye Ciziri Parkı mevkisinde şüphe üzerine durdurdukları L.A, D.T, B.V, Y.A. ve Y.E'nin üst aramasını yapan ekipler, 0,64 gram kokain, 4,25 gram bonzai ve 3,43 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



