Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şırnak
Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu grup köy yolu ulaşıma kapandı

Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu grup köy yolu ulaşıma kapandı

22:141/02/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler ulaşımın aksamaması için yoğun çaba harcıyor. Günyüzü köyü sınırlarında yol çalışması yapan ekibin bulunduğu alana çığ düşmesiyle bir iş makinesi kısmen çığ altında kaldı. Çığ makinesi operatörünün olay sırasında molada olduğu öğrenildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çığ düşmesi sonucu grup köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, ilçede kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için yoğun mesai harcıyor.

Bölücek, Beşağaç, Değirmenköy ve Güneyyaka grup köy yolunun Günyüzü köyü sınırlarında, kar nedeniyle yol genişletme çalışması yapan ekibin bulunduğu alana çığ düştü.

Çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapanırken operatörünün o esnada molada olduğu öğrenilen bir iş makinesi kısmen çığ altında kaldı.

Bölgeye gönderilen takviye ekiple ulaşıma kapanan yolun açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.





#Beytüşşebap
#Şırnak
#Kar Yağışı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangisi bir Afrika ülkesinin başkenti değildir? İşte Milyoner'deki 500 bin TL'lik sorunun yanıtı