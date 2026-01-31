Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bingöl'de yolu kapatan çığı vatandaşlar küreklerle kaldırdı

Bingöl'de yolu kapatan çığı vatandaşlar küreklerle kaldırdı

22:3531/01/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Vatandaşların çalışması takdir topladı.
Vatandaşların çalışması takdir topladı.

Bingöl’de Karlıova-Yedisu karayoluna düşen küçük çığ, sürücü ve vatandaşların yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kaldırılarak yol ulaşıma açıldı.

Bingöl’de Karlıova ile Yedisu arasındaki karayoluna küçük bir çığ düştü. Sürücüler ve vatandaşlar küreklerle çığı kaldırarak yolu ulaşıma açtı.

Olay, Karlıova-Yedisu ilçe karayolu Kaynarpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yamaçtan karayoluna küçük bir çığ düştü. Bazı araçlar ise son anda durarak çığın altında kalmaktan kurtuldu. Yolun ulaşıma kapanması üzerine araçlarıyla yolda kalan sürücü ve beraberindekiler harekete geçti. Araçlardan kürekleri çıkartan vatandaşlar karı 1 saat süren çalışma ile kaldırarak yolu ulaşıma açtı. Vatandaşların çalışması takdir topladı.


#Bingöl
#çığ
#vatandaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT Benzeri Erken Emeklilik Şeması Ortaya Çıktı! 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Erken Emeklilik Prim Yaş Tablosu Oluştu