Mağara köyünün muhtarı Necat Akçay, köyün geçmişine ve geri dönüş sürecine ilişkin, "İdil ilçesine bağlı Mağara köyü olarak 1988 ile 1992 yılları arasında köyümüzü tamamen boşalttık. Bölgede yaşanan olaylardan dolayı mecbur kaldık ve Avrupa’ya gittik. Daha sonra köye dönüş projesi başladı, biz de geri döndük. Devletimiz kanalizasyon, elektrik, yol ve su gibi altyapı hizmetlerini yaptı. Biz de köyümüze sahip çıkarak, burayı yeniden yaşanır hale getireceğiz" dedi.



