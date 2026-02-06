Yeni Şafak
Şırnak Valiliği’nden baraj tahliyesi uyarısı

17:286/02/2026, Cuma
IHA
Şırnak Valiliği, Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak illerindeki barajlara ilişkin uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede baraj havzalarına düşen yoğun yağışlar nedeniyle akım miktarlarında artış yaşanabileceği, bu durumun zorunlu hallerde barajlardan su tahliyesini gündeme getirebileceği belirtildi. Barajların belirlenen işletme programları çerçevesinde işletildiği vurgulanan açıklamada, olası tahliye süreçlerinde can ve mal güvenliğinin korunması için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, özellikle nehir yatakları ve çevresinde bulunan yerleşim alanlarına kesinlikle girilmemesi gerektiği vurgulanırken, nehir yataklarında faaliyet gösteren kum ve çakıl ocaklarının da ilgili mevzuat ve işletme esaslarına uygun şekilde faaliyet yürütmesinin hayati önem taşıdığı kaydedildi.

Şırnak Valiliği, yetkili kurumlar tarafından yapılacak her türlü bilgilendirme ve uyarının titizlikle takip edilmesi gerektiğini belirterek, vatandaşları olası risklere karşı duyarlı olmaya davet etti.



#Şırnak Valiliği
#Baraj
#Baraj doluluk oranları
