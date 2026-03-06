Yeni Şafak
Çatıya sıçrayan yangın paniğe neden oldu

20:556/03/2026, Cuma
DHA
Yangın, itfaiyenin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Manisa’da dört katlı bir binanın son katındaki dairede çıkan yangın, çatı katına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 3 saatlik müdahale sonucunda alevleri kontrol altına aldı. Yangında ev ve çatı katında hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 katlı bir binanın son katındaki dairede çıkan yangın, çatı katına da sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Salihli ilçesine bağlı Yörük Mahallesi Gümüşçayı Caddesi'nde 4 katlı bir binanın son katındaki H.Ş.'ye ait dairede çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp, çatı katına da sıçradı. Duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 3 saatlik çaba sonucunda söndürüldü. Evde ve çatı katında hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.



