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Tüzükte sözünü tutmadı sıra programda

Tüzükte sözünü tutmadı sıra programda

Uğur Duyan
04:0022/09/2024, اتوار
G: 22/09/2024, اتوار
Yeni Şafak
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Özgür Özel.
Özgür Özel.

CHP Büyük Kurultayı, 6 ila 8 ay içinde bu kez parti programını değiştirmek için toplanacak.

25 Eylül'de Sosyalist Enternasyonal Toplantısı için ABD'ye gidecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dünyadaki sol parti programlarını incelemeye aldı. Edinilen bilgiye göre, programını yeni sol akımlardan esinle kurgulamak isteyen çevreler, Özel'in Sosyalist Enternasyonal'de dönem başkan yardımcılığı görevinden cesaret aldı. Özel'in de “yeni sol” argümanlı parti programı çabasında olduğu belirtildi. Ancak parti içi muhalefetin sözcüleri, bunu inandırıcı bulmuyor.

VAATLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ

Parti programının değiştirilmesi konusunda CHP kaynakları şu değerlendirmede bulundu: “Sosyalist Enternasyonal’den esinle parti programının güncelleneceği iddiası, sorunları örtmekten başka bir anlama gelmiyor. Tüzük değişikliği ile partinin içine sürüklendiği antidemokratik tablonun üstü örtülmeye çalışılıyor. Kasım 2023'teki kurultaydan önce tüzüğü demokratikleştireceğini ifade eden Özel, tutum belgesine aldığı ön seçim dahil hiçbir sözünü tutmadı. Tüzükte yerine getirmediği demokratikleşmeyi, program vaadiyle maskelemek istiyor. CHP'yi suni gündem içine çekerek, sorunları görünmez hale getirmeye çalışıyor.”





#Siyaset
#CHP
#Özgür Özel

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