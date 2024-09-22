Tüzükte sözünü tutmadı sıra programda

Anayasa'nın 4. maddesine ilişkin yorumuyla gündemde olan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeni Şafak’ın sorularını cevapladı. CHP’nin kasıtlı olarak konuyu başka yerlere çektiğini ifade eden Yapıcıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: İstiklal Marşı, bayrak, başkent ve Cumhuriyet'le ilgili sorunumuz yok. 4. madde ise 1980 darbesinden sonra Anayasa'ya girmiştir. CHP, Kemalizm maskesiyle ‘Kenanizm’ (Kenan Evren) yapıyor.