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Üç aracın karıştığı zincirleme kazada araçta sıkışan iki kişi yaralandı

Üç aracın karıştığı zincirleme kazada araçta sıkışan iki kişi yaralandı

23:4724/05/2025, Cumartesi
IHA
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Araçta sıkışan vatandaşlar itfaiye tarafından kurtarıldı.
Araçta sıkışan vatandaşlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa-Mardin karayolunda üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu otomobilde sıkışan iki kişi yaralandı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkarttıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti.

Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Şanlıurfa-Mardin karayolunun Haliliye ilçesine bağlı kırsal Osmanbey Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, 63 ADK 667 plakalı ve 46 PL 066 plakalı Opel marka otomobiller ile henüz plakası belirlenemeyen otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada Abdullah S. ve Mehmet A. otomobilde sıkışırken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkarttıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Şanlıurfa
#Zincirleme Kaza
#İtfaiye
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