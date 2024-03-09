Ulaşımda ücretsiz aktarma

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok, ulaşımda alınan aktarma ücretini kaldıracaklarını açıkladı.

Bir televizyon kanalına konuk olan Altınok, rakibi Mansur Yavaş’ın göreve geldikten beri ne dediyse tersini yaptığını söyledi. Altınok, projelerine ilişkin şu bilgileri verdi: “Su fiyatlarına yüzde 50 indirim yapacağız. EGO’daki aktarmalardan ücret almayı kaldıracağız. Şu an aktarma ücreti olarak 7 TL alınıyor ama aktarmaları da ücretsiz yapacağız.”.

YENİ OTOBÜSLER ALACAĞIZ

Altınok ayrıca PTT Başmüfettişlik binasında düzenlenen etkinlikte kadın personele çiçek hediye ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Ankara'da yaşanan trafik sorununa da değinen Altınok, seçimi kazanması halinde yeni elektrikli otobüsler alacağını bildirdi.

En çok seçmen Çankaya’da

31 Mart'ta 57 milyon 766 bin 754 seçmen, 184 bin 882 sandıkta oy kullanacak. En çok seçmenin oy kullanacağı il, 11 milyon 314 bin 534 seçmenle İstanbul. En fazla oy kullanılacak ilçe ise 719 bin 760 seçmenle Çankaya oldu. Çankaya'yı, 687 bin 129 seçmenin oy kullanacağı Keçiören izledi. Üçüncülük koltuğunda ise Esenyurt var. 978 bini aşan nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'ta 642 bin 455 seçmen oy kullanacak. En az oyun kullanılacağı ilçe ise Isparta Yenişarbademli'de bin 764 seçmen oy kullanacak.

130 ÜLKEYİ GERİDE BIRAKTI

Türkiye'de en çok seçmenin olduğu il olan İstanbul'daki toplam seçmen sayısı 130 ülkenin nüfusundan fazla. Çankaya'daki toplam seçmen sayısı ise 35 ülkeyi geride bırakıyor. Sadece yurt içi seçmenin oy kullanabildiği yerel seçimlerde sandık başına gidecek toplam vatandaş sayısı ise 170 ülkeyi geride bıraktı. Türkiye'deki toplam yurt içi seçmen sayısı, 55 milyon 770 bin nüfusu ile olan Myanmar'dan fazla.











