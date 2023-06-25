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Ulu Cami restore edilerek ibadeteaçılacak

Ulu Cami’de başlatılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimiz için son derece önemli bir yere sahip olan Ulu Camimiz inşallah çok kısa bir sürede restore edilerek tekrar ibadete açılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

04:00 . 25/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ulu Cami.

Ulu Cami.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Ulu Cami’de başlatılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hanifi Toptaş ve Ramazan Kibar’ın da yer aldığı incelemelerde Başkan Güngör, çalışmalara ilişkin son bilgileri aldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanarak Ulu Cami’nin tekrar ibadete açılacağını belirten Başkan Hayrettin Güngör, “6 Şubat’ta yaşadığımız büyük afette Ulu Camimizin minaresi yıkıldı, camimiz hasar aldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ulu Cami’nin restorasyon projesini hazırladı ve çalışmalara başladı. Hızlı bir çalışma yürütülüyor. Şehrimiz için son derece önemli bir yere sahip olan Ulu Camimiz inşallah çok kısa bir sürede restore edilerek tekrardan ibadete açılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.



#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
#Hayrettin Güngör
#Ulu Camii
#Restorasyon
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