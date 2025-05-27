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Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayı ailesi böyle görüntülendi

Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayı ailesi böyle görüntülendi

10:0027/05/2025, Salı
IHA
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Ayı ailesi bir süre sonra gözden kayboldu.
Ayı ailesi bir süre sonra gözden kayboldu.

Havalar geç ısınınca Bursa'da Uludağ'ın karlı zirvesinde kış uykusundan yeni uyanan ayı ailesi dağcılar tarafından görüntülendi.

Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden Uludağ'ın zirvesinde hafta sonu tatilini değerlendirmek için doğa yürüyüşüne çıkan doğa tutkunları kış uykusundan yeni uyanan ayı ailesini cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Mevsimlerin kayması sebebiyle havaların geç ısındığı hatta karın hala erimediği zirvede kış uykusunu tamamlayıp kaldıkları mağaradan çıkan anne ayı ve 2 yavrusu yiyecek ararken görüntülendi. Ayı ailesi bir süre sonra gözden kayboldu.

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