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Uludağ'da orman yangını kontrol altına alındı

Uludağ'da orman yangını kontrol altına alındı

21:575/07/2025, Cumartesi
AA
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Bölgede, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bölgede, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Uludağ Ketenlik Yaylası’nda öğle saatlerinde çıkan orman yangını, nedeni henüz belirlenemeyen şekilde başladı. Yangına 1 İHA, 4 helikopter, 8 arazöz, 9 iş makinesi ve 72 personelle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Uludağ'da çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Uludağ'da Ketenlik Yaylası'nda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, 1 İHA, 4 helikopter, 8 arazöz, 9 iş makinesi ve 72 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede, soğutma çalışmaları devam ediyor.


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