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Edirne'de orman yangını kontrol altına alındı

Edirne'de orman yangını kontrol altına alındı

20:045/07/2025, Cumartesi
AA
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Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Edirne’nin Enez ilçesi Büyükevren köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangına helikopter, arazöz ve su tankerleriyle müdahale edilirken, itfaiye ve jandarma ekipleri de bölgede görev aldı. Olayın çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Edirne'nin Enez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Büyükevren köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevlere, yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, su tankeri ve çok sayıda personelle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.



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