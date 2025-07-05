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Hassa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hassa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

15:195/07/2025, Cumartesi
IHA
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Çıkan yangından dolayı yerleşim yerinde yaşayan vatandaşlarda paniğe sebep oldu.
Çıkan yangından dolayı yerleşim yerinde yaşayan vatandaşlarda paniğe sebep oldu.

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangın, Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'nde yaşandı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangından dolayı yerleşim yerinde yaşayan vatandaşlarda paniğe sebep oldu.

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#Arpalıuşağı Mahallesi
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