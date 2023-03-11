Uluslararası Göç Örgütü'nden AFAD'a övgü: Faaliyetlerinden etkilendik

Kahramanmaraş merkezli depremler yardıma gelen Fransız arama kurtarma ekibi, AFAD’ı ve Türkiye’deki organizasyonu övdü. Gazeteci Ömer Aydın’a konuşan ekibin lideri, “25 yıldır afet bölgelerinde ABD ve BM ekipleriyle çalıştım. İlk defa böyle bir organizasyon gördüm. AFAD olağanüstüydü. Desteğe ihtiyacımı olduğunda 10’larca kişi anında yanımızdaydı. 25 yıllık tecrübeyle tekrar ediyorum. Asla yeterli kurtarma ekipleri olmaz. Bana göre Türkiye gerekli her şeye sahipti” dedi. Bir başka görevli ise “Fransa'nın böyle bir krizi yönetebileceğinden şüpheliyim” yorumunda bulundu.