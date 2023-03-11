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Uluslararası Göç Örgütü'nden AFAD'a övgü: Faaliyetlerinden etkilendik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Antonio Vitorino ile görüşmede bulundu. Vitorino, AFAD'ın deprem bölgesinde yürüttüğü faaliyetlerden etkilendiklerini belirterek, ''Övgüye değer'' ifadelerini kullandı.

09:20 . 11/03/2023 Cumartesi
AA
Fuat Oktay ve Antonio Vitorino

Fuat Oktay ve Antonio Vitorino

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalara ilişkin bilgi paylaşarak, deprem bölgesindeki her binanın teknik olarak tek tek kontrol edildiğini söyledi.

Çadırlardan konteyner kentlere geçmeye yönelik faaliyetlere hız verdiklerini belirten Oktay, deprem bölgesinde konutların yapımını bir yıl içinde tamamlamak, hayatın normale dönmesini ve dönüşleri sağlamak için tüm imkanlarla seferber olunduğunu kaydetti.

Sadece depreme değil tüm afetlere dayanıklı şehirler için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Oktay, bunun için gereken zihniyet dönüşümünü de gerçekleştireceklerinin altını çizdi.


'Övgüye değer'


Vitorino ise Türkiye'nin deprem çalışmalarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki çabalarını destelediklerini belirterek, Türkiye'nin şu ana kadar yürüttüğü faaliyetlerin övgüye değer olduğunu söyledi.

Uluslararası Göç Örgütünün, AFAD koordinasyonunda 600 personeliyle çalışmalara katıldığını dile getiren Vitorino, 44 kargo uçağı yardımı ve bağışçı 16 ülkenin çadır ile konteyner desteklerini Türkiye'ye ulaştırdıklarını kaydetti.

Vitorino, AFAD'ın bölgede yürüttüğü yoğun faaliyetlerden etkilendiğini anlatarak, sadece fiziksel yardımlarla yetinmeyeceklerini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının uzman personeliyle psikososyal destek konusunda da tam destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.


#Uluslararası Göç Örgütü
#Antonio Vitorino
#AFAD
#övgüye değer
1 saat önce
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Uluslararası Göç Örgütü'nden AFAD'a övgü: Faaliyetlerinden etkilendik
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