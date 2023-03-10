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Hayat

AFAD lodos dolayısıyla vatandaşları uyardı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, lodos dolayısıyla vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Paylaşımda, ''Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz'' ifadelerine yer verildi.

16:34 . 10/03/2023 vendredi
Yeni Şafak
AFAD'dan lodos uyarısı

AFAD'dan lodos uyarısı

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde gerçekleşmesi beklenen lodos dolayısıyla vatandaşlara uyarılarda bulundu.



Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:


''Meteorolojiden alınan son bilgilere göre;

11 Mart Cumartesi günü;

Rüzgarın; Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde güney (Lodos) yönlerden fırtına, hamleli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde hamleli tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

11 Mart Cumartesi ve 12 Mart Pazar günleri;

Rüzgarın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney (Lodos) yönlerden fırtına, hamleli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde hamleli tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.''

#AFAD
#lodos
#vatandaş
#uyarı
40 minutes ago
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AFAD lodos dolayısıyla vatandaşları uyardı
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