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Gündem

Deprem bölgesinde hava durumu

Depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, bölgedeki hava durumu da merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına göre, afet bölgesi genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

09:45 . 28/02/2023 Salı
Diğer
Afet bölgesi

Afet bölgesi

Deprem bölgesinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Sıcakların ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.



Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 9, en yüksek 23 derece derece olacak.

Hatay

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 12, en yüksek 24 derece derece olması bekleniyor.

Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 6, en yüksek 22 derece olması öngörülüyor.

Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 2, en yüksek 16 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da bugün en düşük hava sıcaklığı 9, en yüksek 24 derece olması öngörülüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 6, en yüksek 19 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana

Adana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 10, en yüksek 25 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 3, en yüksek 20 derece olması tahmin ediliyor.

Kilis

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 10, en yüksek 23 derece olarak öngörülüyor.

Osmaniye

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 12, en yüksek 27 derece olması bekleniyor.



Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi
Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem ile sarsıldı. Deprem fırtınasının yaşandığı bölgede 20 Şubat Pazartesi günü bir büyük deprem daha yaşandı. Bu kez Hatay 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Altı kişi hayatını kaybederken, kentte başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 27 Şubat'ta Malatya merkezli 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ağır hasarlı çok sayıda bina yıkıldı, can kaybı ve yaralılar olduğu aktarıldı. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerde son gelen rakamlara göre 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...


#Deprem
#hava durumu
#afet bölgesi
34 dakika önce
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