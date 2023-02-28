Deprem bölgesinde hava durumu

Afet bölgesi
Deprem bölgesinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Sıcakların ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 9, en yüksek 23 derece derece olacak.
Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 12, en yüksek 24 derece derece olması bekleniyor.
Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 6, en yüksek 22 derece olması öngörülüyor.
Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 2, en yüksek 16 derece olması tahmin ediliyor.
Şanlıurfa'da bugün en düşük hava sıcaklığı 9, en yüksek 24 derece olması öngörülüyor.
Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 6, en yüksek 19 derece olacağı tahmin ediliyor.
Adana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 10, en yüksek 25 derece olması bekleniyor.
Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 3, en yüksek 20 derece olması tahmin ediliyor.
Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 10, en yüksek 23 derece olarak öngörülüyor.
Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 12, en yüksek 27 derece olması bekleniyor.