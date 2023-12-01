Ümit Özdağ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Ümit Özdağ hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattığı öğrenildi.
SIĞINMACILARI HEDEF ALMIŞTI
Özdağ geçtiğimiz günlerde İzmirlilere şu ifadelerle seslenerek sığınmacıları hedef gösterme provokasyonlarına bir yenisini daha eklemişti:
"Sevgili İzmirliler, İzmir'i sığınmacı işgali göz göre göre devam ediyor. Zafer'e oy ver, İzmir'i işgalden koru. Atatürk'ün izinde ülkemizi ve ailemizi savunacağız."