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Ümit Özdağ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Ümit Özdağ hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattığı öğrenildi.

22:22 - 1/12/2023 Cuma
Güncelleme: 22:41 - 1/12/2023 Cuma
AA
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Ümit Özdağ hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattığı öğrenildi.

SIĞINMACILARI HEDEF ALMIŞTI

Özdağ geçtiğimiz günlerde İzmirlilere şu ifadelerle seslenerek sığınmacıları hedef gösterme provokasyonlarına bir yenisini daha eklemişti:

"Sevgili İzmirliler, İzmir'i sığınmacı işgali göz göre göre devam ediyor. Zafer'e oy ver, İzmir'i işgalden koru. Atatürk'ün izinde ülkemizi ve ailemizi savunacağız."




#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#Ümit Özdağ
#Soruşturma
21 dakika önce
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