Ümit Özdağ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, genel seçimlerin ikinci turu öncesinde dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladığı protokole ilişkin yeni itiraflarda bulundu. Kılıçdaroğlu'na güvenmediğini, CHP'yi de Atatürk'ün partisi olmadığı için protokolü imzaladıklarını söyleyen Özdağ, "Kılıçdaroğlu'na bazı uyarılarım oldu, kabul etmedi. 'Kaybedersek, kaybedelim' dedi" ifadelerini kullandı. Özdağ, CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nu Atatürk'ün arkasına saklanmakla suçlayıp, üçünün bir parti kurması halinde yüzde 1 bile oy alamayacağını savundu.