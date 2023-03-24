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‘Umut Evi’ misafirlere umut oluyor

Selçuklu Belediyesi tarafından 2010 yılından bu yana kanser hastaları ve yakınları için faaliyetlerini sürdüren Umut Evi, sunduğu hizmetlerle takdir toplamaya devam ediyor. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “Tek dileğimiz hemşehrilerimizin sağlıklarına kavuşması" dedi.

04:00 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Umut Evi.

Umut Evi.

Selçuklu Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri ile Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Bu çalışmalar içerisinde özel bir yeri olan “Umut Evi” Konya dışından gelen kanser hastaları ve yakınları için otel konforunda sunduğu hizmetlerle takdir görüyor. 2000 metrekare alana sahip 45 metrekarelik 32 odadan oluşan tesiste hastaların barınma ve sosyal ihtiyaçları karşılanırken tedavi için ulaşım imkanı da sunuluyor.

KONFOR EN ÜST SEVİYEDE

Konya’ya tedavi için gelen hastalar ve hasta yakınlarının Umut Evi’nde kendilerini evlerinde hissettiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; "Selçuklu Belediyesi olarak kanser tedavisi gören kardeşlerimize bu sıkıntılı süreçlerinde bir de geçici ikamet aramamaları için bu hizmeti sunuyoruz. Merkezimizde uzak ilçelerden ve Konya dışından tedavi amacıyla gelen hasta ve hasta yakınlarını misafir ediyoruz. Amacımız kemoterapi, radyoterapi gibi ayakta tedavi gören vatandaşlarımıza tedavi devamlılığını sağlamak ve onlara moral desteği vermek. Burada görev yapan personel arkadaşlarımızla misafirlerimizin konforunu en üst seviyede tutmak için çalışıyoruz. Tek dileğimiz hemşerilerimizin aldıkları moral desteği ile sağlıklarına kavuşması" dedi.

EVİMİZİ ARATMIYOR

Eşinin kanser tedavisi için Konya dışından gelen Şerafettin Çetinkaya Umut Evi'nde verilen hizmete olan memnuniyetini şu sözlerle ifade etti: "Bizleri güzel karşılıyorlar ve buradaki ortamın evimizden kalan bir yanı yok, evimizi aratmıyor. Sunulan hizmetlerden memnuniyet duyuyoruz. Ben 10 yıl önce buraya kayınvalidemi getirmiştim. 10 yıl sonra tekrar eşimle aynı hastalıktan dolayı buradayız. Ama bu duyguları o zaman da yaşamıştık. Buranın ortamı farklı, anlatılmaz, yaşanır. Başkanımızdan Allah razı olsun, minnettarız.”

Hizmetler saymakla bitmez

Bir süredir Umut Evi’nde misafir olduklarını ifade eden Hüseyin Ülük ve tedavi için gelen eşi ise, “Buradaki hizmetler saymakla, söylemekle bitmez. Bizim gibi hastaların ve refakatçilerinin böyle bir imkan sunulması en güzel mutluluk. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Bey başkanlığında Umut Evi’nde bizlere güzel bir hizmet veriliyor. Dün eşimle Şehir Hastanesi’ne gittik ve ışın tedavisini aldık. Dönüşte servisten inince kendimi evime geliyormuş gibi hissettim. Bundan ötesi de can sağlığı” diye konuştu.



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#kemoterapi
1 saat önce
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