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EĞİTİM

Üniversitelerde sanal kayıt revaçta

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri dün başladı. Kayıtlar 26 Ağustos cuma gününe kadar devam edecek. Kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıtlarını elektronik ortamda veya kazandıkları üniversitelere giderek yapabilecek.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Üniversitelerde sanal kayıt revaçta
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri dün başladı. Kayıtlar 26 Ağustos cuma gününe kadar devam edecek. Kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıtlarını elektronik ortamda veya kazandıkları üniversitelere giderek yapabilecek. Elektronik kayıtlar e-devlet üzerinden 24 Ağustos’a kadar alınacak. Üniversitelerde ise kayıtlar 26 Ağustos mesai bitimine kadar sürecek. ÖSYM’nin paylaştığı verilere göre kontenjanların yüzde 99’u doldu. 850 bin 631 adayın kayıt hakkı bulunuyor.

100 BİN KAYIT BEKLENMİYOR

  • Bir yüksek öğrenim programına yerleşen ancak belirlenen tarihlerde kayıt yaptırmayanlar hakkını kaybedecek. Adayların kaydolmadığı kontenjanlar için daha sonra ek yerleştirme süreci başlayacak ve boşalan kontenjanlar için tercih başvuruları alınacak. Eğitim uzmanlarına göre bu süreçte 100 bin civarı kontenjan boş kalabilir.

E-DEVLET’İ TERCİH EDİYORLAR

Kayıtların ilk günü olan dün başkentteki üniversitelerde bir yoğunluk göze çarpmadı. Yeni üniversitelilerin kayıt için çoğunlukla e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptırma seçeneğini tercih ettiği gözlendi. Kimisi de bizzat okula gidip kayıt yaptırmak ve eğitim döneminden önce okulunu tanımak istiyor. Kayıt heyecanına birçok öğrencinin ailesi de tanıklık etti.

YERLEŞEMEYENE EK TERCİH

Kayıt işlemleri sonrasında ise üniversitelerde heyecan yerini ek tercih sürecine bırakacak. Kayıt sonrası 3 haftalık süre içerisinde ek yerleştirme döneminin başlayıp bitmesi öngörülüyor. Adaylara 24 ek tercih hakkı tanınacak. Ek yerleştirme tercih ücreti bu sene 30 TL olarak belirlendi.

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