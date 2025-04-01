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Ünlü profesörden İmamoğlu'nun örtülü reklamını yapan Vedat Milor'a sert eleştiri: Bu mankurtu engelliyorum

Ünlü profesörden İmamoğlu'nun örtülü reklamını yapan Vedat Milor'a sert eleştiri: Bu mankurtu engelliyorum

16:061/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Çetin Kaya Koç’tan İmamoğlu'nun örtülü reklamını yapan Vedat Milor'a sert eleştiri
Çetin Kaya Koç’tan İmamoğlu'nun örtülü reklamını yapan Vedat Milor'a sert eleştiri

Son dönemde sosyal medyada yaşanan tartışmalar, Türkiye ile Avrupa arasındaki çifte standartları yeniden gözler önüne serdi. Ünlü Prof. Çetin Kaya Koç, Vedat Milor’un sosyal medyada yaptığı paylaşımları sert bir dille eleştirerek Milor'un Fransa'daki gelişmelere karşı gösterdiği olumlu tutumun, Türkiye’deki benzer olaylar karşısında aynı şekilde bir yaklaşım sergilenmemesini "çifte standart" olarak tanımladı. Koç, "Fransa’da sevinip Türkiye’de kızıyorlar" diyerek, "Bu mankurtu engelliyorum. Bir daha da yazdıklarını görmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

X'te milyonlarca takipçisi olan Yunan ekonomist, akademisyen ve siyasetçi Yanis Varoufakis, Türkiye'de Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasına tepki gösteren liberallerin, Fransa'da Le Pen'e verilen cezayı savunmasını 'akılalmaz bir ikiyüzlülük' olarak nitelendirmiş, Fransız mahkemelerinin de Türkiye ile aynısını yaptığını vurgulayarak, CHP yönetimindeki İBB'nin örtülü reklamını yapan Vedat Milor tepki göstermişti. Milor, "Yannis lütfen bu benzetmeyi yeniden düşün, bu sana değer veren bizler için rahatsız edici" ifadelerini kullanmıştı.


Vedat Milor’a bir tepki de Çetin Kaya Koç’tan geldi

Ünlü akademisyen Prof. Çetin Kaya Koç, Vedat Milor’un sosyal medyada yaptığı paylaşımlara sert eleştirilerde bulundu. Koç, özellikle Avrupa’nın yaptığı eylemleri savunurken, benzer tutumların Türkiye için eleştirilmesini sert bir dille belirterek bunu çifte standart olarak değerlendirdi.
Koç, "Fransa’da sevinip Türkiye’de kızıyorlar" diyerek, Milor'un iki yüzlülüğüne dikkat çekti.

'Bu mankurtu engelliyorum'

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Vedat Milor'u sert bir dille eleştiren Koç;

"Context is different" ile söylediği şu: siz Avrupasınız her şeyin doğrusunu yaparsınız (tanım olarak Avrupalının yaptığı, sömürgecilik, haydutluk, soykırım dahil her şey doğrudur); Ama burası Türkiyedir, bir üçüncü dünya ülkesidir, Türkiye Avrupa'nın yaptığı şeylerin aynısını yapsa bile yanlıştır.

Bu mankurtu engelliyorum. Bir daha da yazdıklarını görmek istemiyorum. Zaten yazısını görme nedenim, Yanis Varoufakis'e yazdığı ezik cevaptı. İzlenecek, kendisinden bir şey öğrenilecek biri değil."
ifadelerini kullandı.

Yunan akademisyen riyakarlığı yüzlerine vurdu

X'te milyonlarca takipçisi olan Yunan ekonomist, akademisyen ve siyasetçi Yanis Varoufakis, Türkiye'de Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasına tepki gösteren liberallerin, Fransa'da Le Pen'e verilen cezayı savunmasını 'akılalmaz bir ikiyüzlülük' olarak niteledi.

'Akılalmaz bir ikiyüzlülük'

Fransız mahkemelerinin de Türkiye ile aynısını yaptığını vurgulayan Varoufakis, "Türk mahkemeleri Erdoğan'ın rakibine ceza verdiğinde liberal zihin isyan ediyor ve 'Türkiye'de kanun olduğu' argümanını reddediyor. Fransa'nın mahkemeleri de aynısını yaptığında, liberal zihin seviniyor ve kanunun kanun olduğunu papağan gibi tekrarlıyor. Akılalmaz bir ikiyüzlülük!" dedi.


Vedat Milor'u dumura uğratan paylaşım

Bu paylaşım CHP yönetimindeki İBB'nin örtülü reklamını yapan yaptığı yemek programları ile tanınan Vedat Milor'u kızdırdı. Milor, "Yannis lütfen bu benzetmeyi yeniden düşün, bu sana değer veren bizler için rahatsız edici" dedi.


#Vedat Milor
#Yanis Varoufakis
#Ekrem İmamoğlu
#Çetin Kaya Koç

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