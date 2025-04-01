Ünlü profesörden İmamoğlu'nun örtülü reklamını yapan Vedat Milor'a sert eleştiri: Bu mankurtu engelliyorum

Son dönemde sosyal medyada yaşanan tartışmalar, Türkiye ile Avrupa arasındaki çifte standartları yeniden gözler önüne serdi. Ünlü Prof. Çetin Kaya Koç, Vedat Milor’un sosyal medyada yaptığı paylaşımları sert bir dille eleştirerek Milor'un Fransa'daki gelişmelere karşı gösterdiği olumlu tutumun, Türkiye’deki benzer olaylar karşısında aynı şekilde bir yaklaşım sergilenmemesini "çifte standart" olarak tanımladı. Koç, "Fransa’da sevinip Türkiye’de kızıyorlar" diyerek, "Bu mankurtu engelliyorum. Bir daha da yazdıklarını görmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.
X'te milyonlarca takipçisi olan Yunan ekonomist, akademisyen ve siyasetçi Yanis Varoufakis, Türkiye'de Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasına tepki gösteren liberallerin, Fransa'da Le Pen'e verilen cezayı savunmasını 'akılalmaz bir ikiyüzlülük' olarak nitelendirmiş, Fransız mahkemelerinin de Türkiye ile aynısını yaptığını vurgulayarak, CHP yönetimindeki İBB'nin örtülü reklamını yapan Vedat Milor tepki göstermişti. Milor, "Yannis lütfen bu benzetmeyi yeniden düşün, bu sana değer veren bizler için rahatsız edici" ifadelerini kullanmıştı.
Vedat Milor’a bir tepki de Çetin Kaya Koç’tan geldi
'Bu mankurtu engelliyorum'
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Vedat Milor'u sert bir dille eleştiren Koç;
Yunan akademisyen riyakarlığı yüzlerine vurdu
'Akılalmaz bir ikiyüzlülük'
Fransız mahkemelerinin de Türkiye ile aynısını yaptığını vurgulayan Varoufakis, "Türk mahkemeleri Erdoğan'ın rakibine ceza verdiğinde liberal zihin isyan ediyor ve 'Türkiye'de kanun olduğu' argümanını reddediyor. Fransa'nın mahkemeleri de aynısını yaptığında, liberal zihin seviniyor ve kanunun kanun olduğunu papağan gibi tekrarlıyor. Akılalmaz bir ikiyüzlülük!" dedi.
Vedat Milor'u dumura uğratan paylaşım
Bu paylaşım CHP yönetimindeki İBB'nin örtülü reklamını yapan yaptığı yemek programları ile tanınan Vedat Milor'u kızdırdı. Milor, "Yannis lütfen bu benzetmeyi yeniden düşün, bu sana değer veren bizler için rahatsız edici" dedi.