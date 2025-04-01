Le Pen'e hapse mal olan yolsuzluk miktarı Murat Ongun'un üç kayak tatili kadar

Pekiiiiii…. Eften püften sebeplerle sokakları yakıp yıkmak için fırsat kollayan Fransızlardan sokağa inen bir tek kişi var mı? Tabii ki hayır. Hatta… Yolsuzluktan mahkum olduğu için Marine Le Pen’in bile sokağa çıkacak yüzü yok… Muhtemelen de kendisini destekleyenler sokağa çıkmayı bırakın, oy verdikleri için utanıyordur. İmamoğlu’na destek veren Fransa’da, bir yolsuzluk sanığının kendisi veya destekçileri sokağa çıksa, diğer Fransızlar ancak yolsuzluk sanığının veya onu destekleyenlerin yüzüne tükürmek için sokağa çıkar…"