Le Pen'e hapse mal olan yolsuzluk miktarı Murat Ongun'un üç kayak tatili kadar

Le Pen'in yolsuzluktan hüküm giydiği miktar, İBB'nin yolsuzluklarının ne denli büyük olduğunu bir kez daha ispatladı.
Fransa'da aşırı sağın lideri Marine Le Pen, Avrupa Parlamentosu (AP) fonlarını usulsüz kullandığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı ve 5 yıl kamu görevinden men edildi. Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Av. Yaşar Baş, Le Pen'in yaptığı yolsuzluğun Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'un üç İsviçre tatili kadar olduğunu vurguladı. "Usulsüz kullanıldığı iddia edilen meblağ, İmamoğlu’nun Roma gezisinin faturasının yaklaşık yarısı kadar" diyen Baş, "Le Pen’in usulsüz kullandığı iddia edilen para ile Ongun ancak üç kez İsviçre’de kayak tatili yapabilir." ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından da görevinden alındı.
Bugün Fransa'da aşırı sağcı lider Marine Le Pen de benzer bir yolsuzluk soruşturmasından hüküm yedi. Avrupa Birliği fonlarını usulsüz kullanmaktan suçlu bulunan Le Pen'e 4 yıl hapis cezası (2 yılı ev hapsi), 100.000 avro para cezası ve 5 yıl kamu görevinden men cezası verildi.
Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Av. Yaşar Baş,
Le Pen'e verilen cezadaki yolsuzluk miktarının, İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'un İsviçre tatili kadar olduğunu vurguladı.
Le Pen'e hapse mal olan yolsuzluk miktarı Murat Ongun'un kayak tatili kadar
"Usulsüz kullanıldığı iddia edilen meblağ, İmamoğlu’nun Roma gezisinin faturasının yaklaşık yarısı kadar…"
diyen Baş,
"Le Pen’in usulsüz kullandığı iddia edilen para ile Murat Ongun ancak üç kez İsviçre’de kayak tatili yapabilir."
ifadelerini kullandı.
"Üstelik partisinde kongre yolsuzluğu iddiası yok.. Son seçimde kendisini destekleyen hiç kimse hırsız olduğunu veya ihanet ettiğini söylemiyor…"
vurgusu yapan Baş, "
Pekiiiiii…. Eften püften sebeplerle sokakları yakıp yıkmak için fırsat kollayan Fransızlardan sokağa inen bir tek kişi var mı? Tabii ki hayır. Hatta… Yolsuzluktan mahkum olduğu için Marine Le Pen’in bile sokağa çıkacak yüzü yok… Muhtemelen de kendisini destekleyenler sokağa çıkmayı bırakın, oy verdikleri için utanıyordur. İmamoğlu’na destek veren Fransa’da, bir yolsuzluk sanığının kendisi veya destekçileri sokağa çıksa, diğer Fransızlar ancak yolsuzluk sanığının veya onu destekleyenlerin yüzüne tükürmek için sokağa çıkar…"
dedi.
Baş'ın paylaşımının tamamı ise şöyle:
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