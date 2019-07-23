Unutulan neşteri mıknatısla buldu

Neşter parçasıyla 6 yıl yaşadığını ve büyük acılar çektiğini söyleyen Süllerli, neşter ucunu ise beline koyduğu mıknatısın yapışmasıyla ortaya çıkardığını belirtti. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan incelemede de Süllerli’nin belinde 1 santimetre boyunda metal parçası olduğu doğrulandı.

HAKKIMI ARAYACAĞIM

Hakkını yasal yollardan sonuna kadar arayacağını söyleyen Süllerli’nin avukatı Ali Kaya da, savcılığın soruşturma kapsamında isteyeceği raporların ardından metal parçasının çıkarılması için müvekkilinin ameliyat olacağını söyledi. Ameliyatı gerçekleştirdiği öne sürülen Prof. Dr. Bayram Ç. ise, hastanın iddialarının kendisiyle ilgili olmadığını öne sürerek, “Hasta benimle bir kez ilk gelince görüştü ve muayene ettim. Daha sonrası benimle görüşmedi. Ameliyatı da ben yapmadım. Başka bir doktor arkadaşım yaptı. Belinde bir şeyin unutulup unutulmadığı konusunda yorum yapmam bu nedenle yanlış olur” dedi.