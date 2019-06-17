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Üretim arazi yolu açıldıkça artıyor

Çiftçinin arazisine kolaylıkla ulaşmasını sağlayan Şehitkamil Belediyesi, açtığı arazi yollarıyla çiftçinin üretimine doğrudan etki ediyor. Üretimi arttırmaya yönelik başlatılan yol açma çalışmaları kapsamında Durnalık Mahallesi’nde tüm araziler yola kavuşacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yol açma çalışması
Yol açma çalışması

Açtığı yüzlerce kilometre arazi yolu ile kırsal bölgede bulunan mahallelerdeki çiftçilerin üretimine olumlu katkıda bulunan Şehitkamil Belediyesi, merkez mahallelere sağladığı tüm hizmetleri kırsalda bulunan mahallelere de sağlamayı sürdürüyor. Durnalık Mahallesine daha önce yaptığı sosyal tesis, kilit taşı gibi hizmetlerle vatandaşın takdirini kazanan Şehitkamil Belediyesi, çiftçinin üretimini arttıracak arazi yolu açma çalışmalarını devam ettiriyor. Çalışmalar tamamlandığında Durnalık Mahallesi’nin tüm arazi yolları açılmış olacak. Hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

BAŞKANIMIZ, VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRİYOR

Hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Durnalık Mahalle Muhtarı Süleyman Çay, “Vatandaşımızın çoğu, arazisini kullanamıyordu. Bu konudaki çiftçilerimizin talebini Şehitkamil Belediye Başkanımıza ilettik. Başkanımız da sağ olsun, sırayla yapacaklarını söyledi. Yaklaşık 1 aydan beri iş makineleri mahallemizde çalışıyor. Hizmetlerinden dolayı Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Başkanımız, verdiği sözü yerine getiriyor. Başkanımız, yapamayacağı işin sözünü vermeyeceğini her zaman ifade ediyor. Başkanımız, biz ne istediysek bizi geri çevirmedi. Mahallemize gerekli tüm hizmetleri aldık. Taziye evi, kilit taşı, arazi yolları gibi hizmetlerin hepsini aldık” şeklinde konuştu.

Sağlanan hizmetlerin önemine dikkat çeken Durnalık Mahallesi sakini Celal Çay, “Daha önceden tarlalarımızın içine gelemiyorduk. Sağ olsun Belediye Başkanımız, iş makinesini yolladı. Arazilerimizin içerisine arabalarımız, traktörlerimizle geliyoruz. Bundan büyük bir hizmet olmaz. Bundan büyük bir Belediye Başkanlığı olmaz. Allah, Başkanımızdan razı olsun. Başkanımız, vatandaşı sevindiriyor, herkes kendisine dua ediyor” diye konuştu.

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BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İŞTE BUDUR

Daha önce hayvanlarla ulaşılamayan arazilere bugün her türlü araçla kolaylıkla ulaşıldığını kaydeden mahalle sakini Süleyman Benli, “Allah, Başkanımızdan ve ekibinden razı olsun. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Daha önceden hayvanlarla gidilemeyen yollara şimdi taksiyle gidiyoruz. Kolaylıkla arazimizin içerisine varıyoruz. Belediyecilik anlayışı işte budur. Belediyecilik hizmeti budur. Çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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