Uşak Belediyesi’ne haraç isyanı

CHP'li belediyeler, İstanbul, Ankara’dan sonra Uşak’ta da otobüs esnafıyla karşı karşıya geldi. Uşak’ta Dikilitaş Mahallesi ve Uşak Üniversitesi hattındaki şehir içi otobüs hattı sahipleri, Uşak Kart uygulamasına geçmedikleri ve bu nedenle belediye yönetiminin 9 gün boyunca 3’er bin TL’den otobüs başı 27 bin TL ceza kestiği gerekçesiyle eylem yaptı. Belediye önündeki alana, “Bu halk da bu hat da sana harç vermeyecek Özkan Yalım” pankartlı otobüslerle gelen otobüs şoförleri orta yerde ateş yaktı.





ŞAİBELİ İHALEYE KARŞIYIZ

Dikilitaş-Üniversite hattı sorumlusu Ramazan Sayan e-kart sistemiyle ilgili yargı sürecinin devam ettiğini aktardı. Sayan, Uşak Belediyesi tarafından yılbaşından bu yana başlatılan kartlı sistemin 2013-2014 yıllarında paralarını ödemeyen e-kart şirketine yeniden verildiğini, şirketle dava süreçlerinin devam ettiğini söyledi. Sayan, “Bu yıl yapılan ihaleyi başka bir firma kazanmasına rağmen yine de gidip e-kart şirketine verdiler. Bu şirket bizim paramızı ödemedi. Yine ödemeyecek. Biz şaibeli ihaleye karşıyız” dedi.





VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın verdiği sözleri yerine getirmediğini söyleyen Sayan, “Seçim öncesi her otobüsçü esnafına 100 litre mazot desteği sözü verildi ve bu yerine getirilmedi. Kazanılan gelir kadar destek olunacağı ifade edildi ve bu da yapılmadı. E-kart bedava olacaktı ve bu da olmadı. Otobüsçülere hukuksuz cezalar kesilerek sindirilmeye çalışılmıştır. 197 otobüsçülerin 120’si korkutulup sindirilmiştir” diye konuştu. Sayan, Uşak’ta 2 yıldır 1 kez zam aldıklarını, belediyenin yeterli destek sağlamaması nedeniyle esnafın ekonomik olarak sıkıntı yaşadığını anlattı.



