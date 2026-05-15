Üsküdar Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde irtikap suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, Üsküdar Belediyesi sorumluluk alanındaki bazı inşaatlarda iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek müteahhitler ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği belirlendi. Taleplerin, üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda şekillendiği, usule aykırı yapıların ise iskan işlemlerinin onaylandığı tespit edildi.