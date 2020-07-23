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Gündem Uyanık sürücü polisten kaçamadı Radara yakalanmamak için plakayı gizleyen düzenek kurmuş
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Uyanık sürücü polisten kaçamadı: Radara yakalanmamak için plakayı gizleyen düzenek kurmuş

Gaziantep'te radar cezasından kaçmak için bir TIR şoförünün bulduğu yöntem 'pes' dedirtti. Trafik polisleri rutin kontrolleri sırasında şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. Araçta inceleme yapan polis, TIR'da radara yakalanmamak için plakayı gizleyen düzenek yapıldığını belirledi. Araç otoparka çekilirken, sürücüye de cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi DHA
Sürücünün kurduğu düzenek polisi bile şaşkına çevirdi.
Sürücünün kurduğu düzenek polisi bile şaşkına çevirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları rutin kontroller sırasında 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 JSS 83 plakalı TIR'ı şüphe üzerine durdurdu.

10 ayda 35 trafik cezası yedi
OYNAT 01:12
10 ayda 35 trafik cezası yedi
Ankara'da kadın kuaförü Volkan İlbaş otomobilini satmak için notere gittiğinde, son 10 ayda trafikte çeşitli kural ihlallerinden acına 35 ayrı trafik cezası uygulandığını öğrendi. Toplam 11 bin 500 liralık trafik cezasını ödeyerek aracını satan İlbaş, 'Bence herkes trafik kurallarına uysun' dedi.


  • Araçta inceleme yapan polis plakanın olduğu bölümün ikiye ayrıldığını gördü. Bölümleri eliyle hareket ettiren polis memuru plakanın ters dönerek kapandığını fark etti.

Polis bile şaşkına döndü

Polisleri şaşkına dönüştüren düzeneğin; TIR'ın hız kontrolü yapılan bölgelerde radar kameralarından gizlenerek trafik cezalarının engellemesi için kurulduğu belirlendi.
Görenleri şaşırtan düzeneğe sahip TIR'ı otoparka çeken polisler, sürücüye ise ceza kesti.

Radar kamerasından tespit edildi cezası kesildi
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Radar kamerasından tespit edildi cezası kesildi

Türkiye genelinde üç gün radarla hız denetimi yapıldı: 45 bin sürücüye ceza kesildi
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Türkiye genelinde üç gün radarla hız denetimi yapıldı: 45 bin sürücüye ceza kesildi
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