Uyarı yapılmıştı: Ankara'yı sağanak vurdu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kısa süreli dolu etkili oldu.

Sağanak nedeniyle Ayvaşık Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katını su bastı. Eşyaların zarar gördüğü daireye dolan suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.