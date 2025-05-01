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Uyarı yapılmıştı: Ankara'yı sağanak vurdu

Uyarı yapılmıştı: Ankara'yı sağanak vurdu

17:581/05/2025, Perşembe
AA
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Beypazarı'nda sağanak etkili oldu
Beypazarı'nda sağanak etkili oldu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Ayvaşık Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katını su bastı. Eşyaların zarar gördüğü daireye dolan suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kısa süreli dolu etkili oldu.


Sağanak nedeniyle Ayvaşık Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katını su bastı. Eşyaların zarar gördüğü daireye dolan suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.


Belediye ekipleri ise sağanak nedeniyle sorun yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.



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