Ankara Valiliği, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sağanak yağışların etkili olması beklenirken, valilik kuvvetli yağışların beklendiği saatleri de paylaştı. İşte 1 Mayıs'ta Ankara hava durumu uyarıları ve son tahminler.
Ankara Valiliği, 1 Mayıs'ta kuvvetli sağanak yağışların beklendiğini duyurdu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yağışların en etkili olacağı saatler ise 11.00 ile 20.00 arasında beklendiği bildirildi.
ANKARA VALİLİĞİ UYARDI: KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 1 Mayıs 2025 Perşembe günü Ankara çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi. Kuvvetli yağışın saat 11.00 ile 20.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.
ANKARA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 5 GÜNLÜK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan 5 günlük Ankara hava durumu verileri şu şekilde;
Perşembe: 10° Yağmurlu
Cuma: 11° Yağmurlu
Cumartesi: 10° Yağmurlu
Pazar: 11° Bulutlu
Pazartesi: 13° Güneşli